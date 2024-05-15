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Кубок России

Победа в Кубке России может стать пятой для «Зенита» в клубной истории

15 Мая 2024 • 23:04 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва

Вечером среды в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России сошлись питерский «Зенит» и московский ЦСКА. В ответном матче в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Зенита» - 5:4.

Таким образом, питерцы сыграют в финальном матче престижного турнира в шестой раз в своей истории. Четыре раза, в 1999, 2010, 2016 и 2020 годах «Зениту» удавалось выиграть турнир и лишь один раз, в 2002 году «Зенит» проигрывал финал.

Больше подробностей о прошедшем матче «Зенита» и ЦСКА – в нашем отчёте.

В Суперфинале Кубка «Зенит», напомним, сразится с калининградской «Балтикой».

Рекордсменом по числу завоёванных Кубков России является московский «Локомотив» - девять побед в турнире.

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Комментарии (1) Все комментарии
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15 Мая 2024 в 23:17
та вы шуткуити..)) престижный турнир..!?
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