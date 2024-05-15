Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России

«Зенит» и ЦСКА сошлись в рамках Кубка России по футболу. Ответный матч финала Пути РПЛ состоялся 15 мая на стадионе «Газпром Арена».

Второй матч подряд предстояло провести «Зениту» и ЦСКА. В субботу на этом же стадионе «армейцы» уже знатно врезали питерцам. Голом Фёдора Чалова с пенальти ЦСКА переиграл «Зенит», отобрав у него инициативу в гонке за золотом РПЛ. Лёгкое отмщение питерцы могли сделать уже в среду, победа над «армейцами» выводила их в суперфинал Кубка России и выкидывали из турнира команду Владимира Федотова.

Однако Сергей Семак о реванше не думал, выпустив состав близкий к резервному: тут Ерохин, Ахметов, Изидор, Васильев. Но был Вендел, который с самого начала забрал центр поля, был Педро, который своей активностью создал пару угловых. «Зенит» ожидаемо контролировал ситуацию, но атака у Сергея Семака совсем зачахла в последний месяц. Территориальное преимущество никак не воплощалось в опасные моменты.

Стерильное и скучное владение «Зенита» усыпляло не только болельщиков. Артур на ровном месте отдал мяч сопернику, Обляков раскрутил контратаку передачей на Заболотного, Антон на 11-метровой отметке развернул Алипа, сместился чуть правее и пробил в дальний угол. Мяч просвистел рядом со штангой и этот момент стад единственным опасным в первой половине встречи. А самым важным моментом тайма стала травма Торопа. После жесточайшего столкновения с Алипом голкипер ЦСКА получил серьёзное сотрясение мозга. Не мог он даже не ногах стоять, однако вопреки ожиданиям вышел не Акинфеев. В воротах ЦСКА дебютировал Владимир Шайхутдинов.

И пропустил он гол на старте второго тайма. Педро навесил слева, Ерохин выиграл верх и пробил в штангу, а с добивания Изидор переправил мяч в сетку. Вот только порадоваться француз не успел, он сам видел, что находится в метровом офсайде. Увидел это и арбитр, моментально поднявший флаг. А следом началось «болото». Точнее, продолжилось, увеличив вязкость. Территориальное преимущество «Зенита» приводило только к стыкам, возне.

Из-за травм покинули поле Мойзес и Гайич, вместо которого дебютировал за ЦСКА Риванди. 50 тысяч зрителей смотрели скучнейшее зрелище с обилием ошибок и неточных навесов. Ужасающе низкий темп матча, полное безволие «Зенита» в атаке. ЦСКА же просто сидел у своих ворот и ждал серии пенальти, до которой спокойно дотерпел. Даже эмоции не полыхали, на поле царила ужасающая тоска, а ударов в створ набралось всего два.

Серию пенальти точным ударом аккурат по центру ворот открыл Виктор Давила. Столь же уверенно реализовали свои попытки Кассьерра, Обляков, Изидор. А вот Антон Заболотный слабым ударом по центру Адамова не обманул, Денис спокойно среагировал. Мостовой, Дивеев и Тамерлан Мусаев не ошиблись, а решающий удар в серии отправился бить Клаудиньо. Бразилец свою попытку реализовал и принёс победу «Зениту».

В серии пенальти побеждают хозяева и выходят в суперфинал Кубка России. Второго июня «Зенит» за трофей поборется с «Балтикой».