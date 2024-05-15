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Кубок России

Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России

15 Мая 2024 • 23:00 Комментировать (17)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва

«Зенит» и ЦСКА сошлись в рамках Кубка России по футболу. Ответный матч финала Пути РПЛ состоялся 15 мая на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит

0:0

(5:4 пен.)

ЦСКА Москва
 
Адамов ДенисАлип НуралыРодригао де СоузаВендел Жералдо 73' (Кассьерра Матео ( 73') Ахметов Ильзат 62' (Клаудиньо Родригес ( 62'  87') Артур 45' (Дуглас Сантос ( 45') Барриос ВильмарЕрохин АлександрВасильев Дмитрий Алексеевич  12' 46' (Эракович Страхинья ( 46') Изидор ВильсонПедро дос Сантос 81' (Мостовой Андрей ( 81')
Запасные: Коваленко АлександрСергеев Иван IIБардачёв МатвейКержаков МихаилНиноВасютин АлександрКараваев Вячеслав
Тороп Владислав 36' (Шайхутдинов Владимир ( 36') Агапов ИльяДивеев Игорь  83'Виллиан РошаГаич Милан II 62' (Мусаев Тамерлан ( 62') Обляков ИванЗделар СашаЧалов Фёдор 62' (Риванди Амирхоссейн ( 62') Файзуллаев Аббосбек 87' (Давила Виктор ( 87') Мойзес Моура 55' (Келлвен Дуглас ( 55') Заболотный Антон
Запасные: Акинфеев ИгорьАйссауи Сид АхмедЛукин МатвейКисляк МатвейГлебов КириллНабабкин КириллМендес Виктор
15 мая. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Второй матч подряд предстояло провести «Зениту» и ЦСКА. В субботу на этом же стадионе «армейцы» уже знатно врезали питерцам. Голом Фёдора Чалова с пенальти ЦСКА переиграл «Зенит», отобрав у него инициативу в гонке за золотом РПЛ. Лёгкое отмщение питерцы могли сделать уже в среду, победа над «армейцами» выводила их в суперфинал Кубка России и выкидывали из турнира команду Владимира Федотова.

Однако Сергей Семак о реванше не думал, выпустив состав близкий к резервному: тут Ерохин, Ахметов, Изидор, Васильев. Но был Вендел, который с самого начала забрал центр поля, был Педро, который своей активностью создал пару угловых. «Зенит» ожидаемо контролировал ситуацию, но атака у Сергея Семака совсем зачахла в последний месяц. Территориальное преимущество никак не воплощалось в опасные моменты.

Стерильное и скучное владение «Зенита» усыпляло не только болельщиков. Артур на ровном месте отдал мяч сопернику, Обляков раскрутил контратаку передачей на Заболотного, Антон на 11-метровой отметке развернул Алипа, сместился чуть правее и пробил в дальний угол. Мяч просвистел рядом со штангой и этот момент стад единственным опасным в первой половине встречи. А самым важным моментом тайма стала травма Торопа. После жесточайшего столкновения с Алипом голкипер ЦСКА получил серьёзное сотрясение мозга. Не мог он даже не ногах стоять, однако вопреки ожиданиям вышел не Акинфеев. В воротах ЦСКА дебютировал Владимир Шайхутдинов.

И пропустил он гол на старте второго тайма. Педро навесил слева, Ерохин выиграл верх и пробил в штангу, а с добивания Изидор переправил мяч в сетку. Вот только порадоваться француз не успел, он сам видел, что находится в метровом офсайде. Увидел это и арбитр, моментально поднявший флаг. А следом началось «болото». Точнее, продолжилось, увеличив вязкость. Территориальное преимущество «Зенита» приводило только к стыкам, возне.

Из-за травм покинули поле Мойзес и Гайич, вместо которого дебютировал за ЦСКА Риванди. 50 тысяч зрителей смотрели скучнейшее зрелище с обилием ошибок и неточных навесов. Ужасающе низкий темп матча, полное безволие «Зенита» в атаке. ЦСКА же просто сидел у своих ворот и ждал серии пенальти, до которой спокойно дотерпел. Даже эмоции не полыхали, на поле царила ужасающая тоска, а ударов в створ набралось всего два.

Серию пенальти точным ударом аккурат по центру ворот открыл Виктор Давила. Столь же уверенно реализовали свои попытки Кассьерра, Обляков, Изидор. А вот Антон Заболотный слабым ударом по центру Адамова не обманул, Денис спокойно среагировал. Мостовой, Дивеев и Тамерлан Мусаев не ошиблись, а решающий удар в серии отправился бить Клаудиньо. Бразилец свою попытку реализовал и принёс победу «Зениту».

В серии пенальти побеждают хозяева и выходят в суперфинал Кубка России. Второго июня «Зенит» за трофей поборется с «Балтикой».

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Комментарии (17) Все комментарии
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superzina
16 Мая 2024 в 00:28
Грустное зрелище
Nicholais
16 Мая 2024 в 00:07
Торопу здоровья прежде всего. Тут уже футбик на второй план ушёл
Руслан161
15 Мая 2024 в 23:59
и хоть бы одна зенитовская мразь в интервью пожелала Торопу здоровья, да хрен там
kostet
16 Мая 2024 в 00:21
Что то не одна лошадиная мразь не пожелала в прошлом матче Нино здоровья, когда ему макака с локтя прописала.
Руслан161
16 Мая 2024 в 00:23
а ты про того самого мудака, который сам сфолил, а желтую дали Заболотному?
CELTIC FROST
15 Мая 2024 в 23:35
Ппц. диагноз у Торопа. Алип его чуть не убил((
Руслан161
15 Мая 2024 в 23:48
и этому мудаку даже жк не дали, а по хорошему красную и дискву матчей на 5
Nicholais
16 Мая 2024 в 00:06
А не за что давать, как по мне. Я вот не могу вспомнить, чтобы за столкновение головами давали ЖК/КК одному из пострадавших. За попытку удара через себя и попадание ногой в голову - за такое видел, как наказывали (опасная игра). А тут не было умысла, Алип смотрел на мяч, столкновение не во вратарской (нападение на вратаря не притянуть). Да, получилось очень неудачно, но тут просто стечение обстоятельств.
Будь Тороп поопытней, мог бы выходить "с ногой" - выпрыгивая, сгибать одну ногу в колене. Акинфеев так делает, Малафеев так делал. Тоже своего рода защита
Руслан161
16 Мая 2024 в 00:09
Тороп был первый на мяче, как минимум. Это раз. Это не просто опасная игра. Это очень опасная игра. Это два. Алип видел, что вратарь первый на мяче, и все равно пошел в стык. И здесь не было столкновения головами. Здесь был удар головой в лицо Торопа. И умысел я тут вижу явный. Им Тороп как кость в горле после недавнего матча в лиге
Nicholais
15 Мая 2024 в 23:57
Ага. Сразу про Будунова и Перхуна вспомнил. Так себе дежавю...
Руслан161
15 Мая 2024 в 23:57
вот вот
ЯРЫЙ БРЮС
15 Мая 2024 в 23:13
а может и хорошо что мы не играем ни на ЧМ , ни на ЧЕ . ни в ЛЧ и в ЛЕ ! ну кому нужен такой недофутбол
TEREX
15 Мая 2024 в 23:07
ай флегма сиводня тибе павизло..))купи виликаму ЗЕ пива..)) икспириминтатар виликий..))
CELTIC FROST
15 Мая 2024 в 23:07
Слава Семаку! Зенит совсем разучился забивать.... Почему не Акинфеев? игра была равна и т.д.
Руслан161
15 Мая 2024 в 23:31
вот мне тоже интересно почему не Акинфеев
kostet
15 Мая 2024 в 23:05
Да уж , если Зенит никакой, то сборная Узбекистана вообще мрак.
ингерман
15 Мая 2024 в 23:02
ай и ента наш хфуцболе.. тьфу.. флегме павизло.. сиськи никакущие.. пазорище.. А-ха-ха-ха! )))
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