Более 50 тысяч человек посетили матч «Зенит» - ЦСКА

«Зенит» сегодня принимает на своём поле столичный ЦСКА в рамках ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра стартовала в 20:45 по мск, на данный момент счёт в матче 0:0, в первой встрече команда сыграли вничью – 1:1.

На матче присутствует чуть более 50 тысяч болельщиков. Это третий раз в этом сезоне, когда на «Газпром Арене» присутствует более 50 тысяч зрителей.

Победитель этого матча в Суперфинале Кубка сыграет против «Балтики», которая вчера выбила из турнира московский «Спартак».

За текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.ru.