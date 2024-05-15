ЦСКА в матче с «Зенитом» сделал уже три вынужденные замены

В матче питерского «Зенита» и московского ЦСКА, что проходит вечером в среду, «армейцев» преследуют травмы. Так, столичный клуб сделал уже три вынужденные замены. Одна прошла в первой половине игры, а две остальных – во второй.

Напомним, в первом тайме пострадал Владислав Тороп, его заменил по позиции голкипер Владимир Шайхутдинов. Во втором тайме вместо травмировавшихся Милана Гайича и Мойзеса на поле вышли Келлвен и молодой иранский футболист Амирхоссейн Риванди.

Следить за текстовой трансляцией матча «Зенит» - ЦСКА можно на нашем портале. На данный момент в игре счёт по-прежнему не открыт.