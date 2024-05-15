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Генич – о составе «Зенита»: «Это же не Сергей Богданович выбирал?»

15 Мая 2024 • 21:43 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1 1.82 X 3.55 2 4.90
перерыв

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на состав, которым питерский «Зенит» решил сыграть в ответном матче против ЦСКА. Команды играют вечером 15 мая против «армейцев» дома в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Первая игра, что состоялась Москве, завершилась ничьей – 1:1.

Так, в составе питерцев появились Дмитрий Васильев и Вильсон Изидор.

«Это же не Сергей Богданович состав выбирал на матч, да? Это что за эксперименты?))», - пишет Генич в своём телеграм-канале.

Текстовую трансляцию матча «Зенит» - ЦСКА проводит наш портал. По ходу первого тайма счёт никто не открыл – нулевая ничья на табло.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Генич

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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
15 Мая 2024 в 21:48
та канэшна ни симак..)) эта ришэния припадаватиля фискультуры ис правинцыальнава ликбеза..)) икспирименты двигатиль прагрэса..)) ах ха ха..
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