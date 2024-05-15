Генич – о составе «Зенита»: «Это же не Сергей Богданович выбирал?»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на состав, которым питерский «Зенит» решил сыграть в ответном матче против ЦСКА. Команды играют вечером 15 мая против «армейцев» дома в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Первая игра, что состоялась Москве, завершилась ничьей – 1:1.

Так, в составе питерцев появились Дмитрий Васильев и Вильсон Изидор.

«Это же не Сергей Богданович состав выбирал на матч, да? Это что за эксперименты?))», - пишет Генич в своём телеграм-канале.

Текстовую трансляцию матча «Зенит» - ЦСКА проводит наш портал. По ходу первого тайма счёт никто не открыл – нулевая ничья на табло.