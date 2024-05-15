Тороп столкнулся с Алипом и был заменён в первом тайме, вратарь не смог сам покинуть поле

Вратарь Владислав Тороп, голкипер «армейской» команды, получил травму в матче с «Зенитом» после столкновения с защитником петербургской команды Нуралы Алипом.

В первом тайме после подачи «Зенита» в штрафную площадь ЦСКА, защитник «Зенита» Нуралы Алип столкнулся с Торопом, в результате чего у голкипера пошла кровь и опухло лицо, его увезли с поля на электромобиле. Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов, для которого эта игра станет дебютной.

За текстовой трансляцией матча «Зенит» - ЦСКА можно следить на портале LiveResult.ru. На данный момент идёт первый тайм, голов забито пока не было.