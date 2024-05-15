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Федотов: «Всё ясно и понятно, что собирается делать «Зенит»

15 Мая 2024 • 20:38 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1 1.82 X 3.55 2 4.90
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Ноль изменений в составе по сравнению с матчем чемпионата. Означает ли это, что вы настолько довольны игрой своей команды в этой игре?

- Всегда есть что поправлять, но она была победная. Все равно анализировали, делали выводы, что улучшить, что поправить. Сегодня есть очередной шанс себя проявить.

- Что можно улучшить и поправить, несмотря на победный матч?

- Игру в оборону. Все-таки мы дали создать несколько моментов, довольно-таки опасных. Тот самоотверженный сейв Ивана Облякова, когда мы привезли себе этот момент. В таких моментах нужно играть надежней, увереннее, делать правильные вещи.

- Состав «Зенита». В нем восемь изменений по сравнению с матчем чемпионата. Вам понятно, по какой схеме и как будет играть «Зенит» в таком не совсем обычном для себя сочетании?

- Я думаю, что очень похоже на то, как они выходили в первом матче у нас, в Москве. Я думаю, что примерно здесь все ясно и понятно, что собирается делать «Зенит».

- С таким сочетанием насколько сложнее играть, когда не совсем обычный состав?

- Я бы не сказал. Команда укомплектована равноценными футболистами, поэтому здесь нет ничего. Игра от этого легче не становится. Ожидаем очень интересную игру при полном стадионе, будем получать удовольствие.

- Суперфинал Кубка в одном шаге. Насколько психологически легче или сложнее играть? Потому что матчи чемпионата все равно - это дистанция, а Кубок - здесь и сейчас.

- Шаг за шагом. Это очередной шаг, его надо еще прожить, поэтому все впереди. Этот шаг впереди.

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Евро-Футбол.Ру,
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