8 перестановок на матч с ЦСКА Семак назвал ротацией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Восемь изменений в составе по сравнению с матчем чемпионата. Что здесь первостепенно - ротация в связи с тем, что близко игры или ваше недовольство тем, как команда выглядела в матче чемпионата?

- Ротация. Мы все матчи на Кубок, и в предыдущем матче в Москве мы так же делали очень много изменений. В принципе, состав был примерно похож на тот, который будет сегодня.

- Команда в каком состоянии находится сейчас после той игры, которая была в воскресенье, всего, что ее окружало, и того, что команда потеряла первое место в турнирной таблице? Вы с командой 24/7 общаетесь.

- Конечно, всем неприятно проигрывать, все расстроены. На этом отрезке чемпионата не хватает забитых мячей. Вследствие на хватает набранных очков. Те ошибки, достаточно обидные, которые мы допускаем, приводят к потере очков. Нужно работать и трудиться, это спорт, это футбол. Иногда везет, иногда не везет. Нужно продолжать работать.

- Ерохин и Изидор - высокорослые футболисты, которые в линии атаки «Зенита» будут играть, это связано с тем, что у ЦСКА очень много верховых единоборств в матчах с ними изначально предполагается?

- И с этим - да. Очень похожие по сценарию матчи с ЦСКА. ЦСКА обороняется достаточно низко. У нас много стандартов, фланговых передач. Изидор на этой неделе смотрелся неплохо, поэтому ему предоставили шанс выйти в стартовом составе. Что касается Саши Ерохина, то он тоже заслужил побольше игрового времени. И в предыдущем матче вышел, забил. В целом по его отношению к работе он заслуживает шанса сыграть в стартовом составе.

- Номинальных два защитника у «Зенита». Кто еще будет в обороне петербургской команды на позициях крайних защитников? Потому что это не так просто понять по этому составу.

- Посмотрите, заранее карты не станем раскрывать.

- В вашей системе приоритетов сейчас, когда кубок в одном шаге, а в чемпионате уже не все зависит от «Зенита», ваши приоритеты поменялись?

- Нет, все по-прежнему, у нас ничего не меняется. Есть задачи, которые стоят перед командой, задачи, которые ставит клубное руководство. В системе приоритетов, естественно, чемпионат на первом месте. Что касается Кубка, естественно, ребята - профессионалы своего дела и в любом деле хотят побеждать, стараются радовать своих болельщиков. Те матчи, которые мы сыграли ранее в Кубке, не дают усомниться, что те, кто выходят, стараются и играют так, как могут, отдают все силы для того, чтобы победить.