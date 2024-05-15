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Спортивный директор «Балтики»: «С любой командой РПЛ мы можем играть плюс-минус на равных»

15 Мая 2024 • 20:28 Комментировать

Армен Маргарян, спортивный директор калининградского клуба, высказался после выхода клуба в Суперфинал Кубка страны.

- Можно сказать, что с любой командой РПЛ мы можем играть плюс-минус на равных, - написал Маргарян в своих социальных сетях.

Во вторник коллектив Сергея Игнашевича одолел «Спартак» на своём поле со счётом 1:0, в Суперфинале «Балтика» встретится с победителем матча «Зенит» - ЦСКА, который пройдёт сегодня в Петербурге.

«Балтика» продолжает бороться за выживание в РПЛ, калининградцы за два тура до конца сезона занимают предпоследнее место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Армен Маргарян
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