Тороп – в воротах ЦСКА на матч с «Зенитом»

Владислав Тороп будет защищать ворота «армейского» клуба в матче против «Зенита» в Кубке России.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов определился с составом команды на ответную игру с «сине-бело-голубыми». Матч пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:45 по столичному времени.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

В первой игре, напомним, команды не смогли выявить сильнейшего, встреча завершилась со счётом 1:1. За текстовой трансляцией этого матча можно будет следить на портале LiveResult.ru.