«Зенит» назвал состав на игру с ЦСКА

Сергей Семак определился, какой состав выпустит с первых минут на ответный кубковый матч против ЦСКА.

Встреча пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени. В первой игре команда сыграли вничью – 1:1.

«Зенит»: Адамов, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Ерохин, Васильев, Ахметов, Артур, Педро, Изидор.

Победитель этого поединка сыграет в Суперфинале Кубка России с калининградской «Балтикой», которая вчера выбила из турнира «Спартак».

За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.