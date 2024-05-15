Ледяхов: «Балтика» дошла до финала и нужно играть на титул»

Футбольный тренер Игорь Ледяхов высказался после победы «Балтики» над «Спартаком».

Встреча прошла вчера и завершилась победой команды Сергея Игнашевича с минимальным перевесом – 1:0. «Красно-белые» завершили своё выступление в турнире, а калининградцы сыграют в начале июня в матче за титул, соперником «Балтики» станет либо Зенит», либо ЦСКА.

- Команде важно сохранить прописку в РПЛ, но и в Кубке уже дошли до финала, поэтому надо играть на титул, - цитирует Ледяхова Metaratings.ru.

«Балтика» борется за сохранение прописки в РПЛ, команда идёт на предпоследней строчке в таблице за два тура до конца сезона.