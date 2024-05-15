«Спартак» не заслуживал места в финале Кубка России» — Гранат

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал вылет «красно-белых» из розыгрыша Кубка России.

14 мая столичный клуб проиграл на выезде «Балтике» (0:1) в финальном матче Пути регионов и покинул турнир.

«Спартак» не заслуживал места в финале. Если бы «Спартак» реализовывал свои моменты, говорили бы по-другому. Но «Балтика» терпела, искала свой шанс, нашла и использовала его», — приводит слова Граната «Чемпионат».

По итогам 28 сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке столичного клуба 46 набранных очков. Отставание «красно-белых» от призовой тройки составляет четыре балла.