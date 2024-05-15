Аршавин считает, что болельщики помогли «Балтике» в матче со «Спартаком»

Андрей Аршавин, в прошлом капитан сборной России, считает, что болельщики «Балтики» помогли команде победить «Спартак».

Напомним, встреча Кубка России прошла во вторник и завершилась победой калининградского коллектива со счётом 1:0. Команда Сергея Игнашевич сыграет в матче за титул 2 июня либо против ЦСКА, либо с «Зенитом».

- Случилось то, что и предполагалось: болельщики стали «12‑м игроком» для «Балтики». Это им помогло не сломаться во втором тайме, когда они реально просели. Они – молодцы, - передаёт слова экс-игрока «Зенита» «Матч ТВ».

«Спартак» в этом сезоне РПЛ в 28 турах набрал 46 баллов и идёт на пятой строчке, «Балтика» набрала 26 очков и находится на предпоследнем месте.