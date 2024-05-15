Тороп или Акинфеев: Корнеев ответил, кто сыграет с «Зенитом»

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос о том, кто из вратарей «красно-синих» сыграет в кубковом матче с «Зенитом».

«Почему-то мне кажется, что Тороп. Хотя по логике должен сыграть Акинфеев!» — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 20-летний Тороп провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. На счету 38-летнего Акинфеева 25 игр, 32 пропущенных мяча и восемь «сухих» встреч.

Финальный матч Кубка России Пути РПЛ «Зенит» - ЦСКА пройдет сегодня, 15 мая. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.