Тукманов определил фаворита в матче «Зенит» — ЦСКА

Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов высказался о предстоящем матче между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Я считаю, что фаворит в этом матче «Зенит» по нескольким причинам. Прежде всего команда имеет определённые амбиции, они в этом матче у «Зенита» будут выше. Потому что они проиграли предыдущий матч, сыграли вничью на Кубок», — цитирует Тукманова издание Vprognoze.ru.

Напомним, что первая игра между коллективами прошла 2 мая в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится 15 мая в Санкт‑Петербурге, начало — в 20:45 (мск).

К слову, победитель этой пары сыграет с «Балтикой» в Суперфинале Кубка России.