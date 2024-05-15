Гладилин: «Если у «Спартака» есть на карандаше какие-то непроверенные тёмные лошадки, пусть остаётся Слишкович»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о вылете из Кубка России и оценил работу Владимира Слишковича.

- Вчера случилось первое поражение «Спартака» при Слишковиче. Везение закончилось?

- Да. Но везение граничит с исполнительским мастерством футболистов. Фарт был больше на стороне «Балтики», потому что вратарь сыграл удачно, не позволив сопернику реализовать множество моментов. Спартаковцы спешили в завершающей стадии, а моментов было только во втором тайме штук пять минимум. Так что именно «Спартак» должен был продолжать борьбу за кубок дальше. Но этого не произошло, хотя москвичи были сильнее. Но «Балтика» играла вторым номером, на результат. Тактика Игнашевича была правильной. Его игроки навязывали много борьбы, действовали от обороны.

- «Спартак» вылетел из Кубка. Получается, ни одна задача на сезон не решена. Этот сезон можно занести в пассив команде?

- Если говорить о Слишковиче, к нему у меня претензий нет. Команда при нем играет хорошо. А если что-то не получается, как в матче с «Балтикой», так это надо предъявлять претензии к футболистам, которые в завершающей стадии атаки ничего не показали.

- Тем не менее, задачи на сезон не решены.

- Это все сделал Абаскаль. Так что все претензии надо предъявлять ему. А что касается Слишковича, его признали лучшим тренером апреля. Это не просто так. Получается, помощник стал лучшим тренером месяца. Это говорит о том, что у него есть уровень. Ему же не за красивые глаза отдали этот приз. Он играл с семью сильными командами, которые ставят задачу что-то выиграть. А что касается Кубка, то это всегда отдельные матчи, в которых можно проиграть любому. Мы видим, что в таком формате турнира команды могут по три раза проиграть и дойти до финала. Такого не должно быть.

- Какие сильные стороны у Слишковича как у тренера?

- Он показал, что разбирается в футболе и подводит команду к матчам в хорошем состоянии. Играя с сильными соперниками, он перестраивал тактику, не боялся рисковать. Правда, он был раскрепощен, потому что у него была приставка и.о. Это расслабляющий фактор. Но судя по тому, что он делал, Слишкович понимает игру: кто выпадает, какая ситуация на поле. Так что это хороший специалист.

- Вы сторонник того, чтобы этого тренера оставили дальше работать?

- Если есть на карандаше какие-то непроверенные темные лошадки, пусть остается. Если бы пришел кто-то проверенный, например, Карпин, Черчесов, Аленичев - это другое дело. Они уже созрели для такой работы. Например, Слишкович еще не имеет опыта побед, поэтому сложно сказать, как он будет работать на длинной дистанции. «Спартаку» нужен такой тренер, который может выиграть чемпионат или Кубок России.

- С кем «Балтика» сыграет в Суперфинале Кубка России?

- Если «Зенит» проиграет дома второй матч, то весь Питер будет на ушах. Думаю, что в финале с «Балтикой» будет играть «Зенит».

Елена Григорьевская