Деменко считает, что «Спартак» заслуживал место в финале Кубка России

Экс-хавбек «Краснодара» Максим Деменко дал комментарий после поражения московского «Спартака» от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.

«Балтика» вышла в финал Кубка России заслуженно. Другое дело, что «Спартак» имел достаточно много моментов для того, чтобы забить, но не сделал этого. «Спартак» заслуживал место в финале», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, «красно-белые» проиграли калининградцам со счетом 0:1 и покинули турнир.

Теперь 19 мая «Спартак» примет на своем поле «Рубин» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:15 по московскому времени.