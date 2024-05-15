Кечинов: «Сезон для «Спартака» провален»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в Кубке России от «Балтики» и работе Владимира Слишковича.

- Полоса везения «Спартака» при Слишковиче закончилась?

- Да, в самый неподходящий момент. Команда проиграла важнейший матч, когда оставался один шаг до финала. Был шанс выиграть хоть какой-то титул в этом сезоне. А так получается, сезон провален, потому что в тройку будет попасть очень тяжело. Это маловероятно.

- Почему у «Спартака» получаются то голеобильные матчи, то сухие впереди, как с «Балтикой»?

- Вчера было очень много моментов, но реализация сильно хромала. Давно нет Промеса, который являлся самым важным футболистом впереди. Мог и забить, и отдать. От него всегда исходила угроза. Вчера еще и не было Соболева. А того, кто возьмет на себя их функции, просто не нашлось. Угальде пока не оправдывает надежд. Голов у него совсем мало. Человек, которого купили за 15 миллионов, должен забивать гораздо больше и делать более полезные вещи для команды, нежели просто бегать и отнимать мячи.

- Слишковича теперь точно не оставят?

- Конечно. Его изначально не рассматривали, когда назначали и.о. что он будет главным тренером в долгосрочной перспективе. Поэтому тренером будет кто-то другой.

- Какие вопросы у вас есть к Слишковичу?

- Могу о нем сказать только хорошие слова. Команда с ним заиграла по-другому. И результат был лучше, чем при Абаскале. Только вчерашний матч команда проиграла, хотя по игре выглядела очень прилично. Он смог подобрать ключи к ребятам.

- Кто из футболистов не оправдал ожиданий в этом сезоне?

- Не хочу сейчас называть фамилии. В целом вся команда выступила не так, как должна была. Игроки должны делать больше. Их способности выше, чем они это проявляют сейчас. Они должны бороться не за четвертую-пятую строчку в таблице, а за более высокие места.

- С кем «Балтика» сыграет в Суперфинале Кубка России?

- С «Зенитом». Второй раз подряд питерцы не проиграют на своем поле ЦСКА. Я в этом уверен.

Елена Григорьевская