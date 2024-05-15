Матч «Зенит» - ЦСКА в Кубке России посетят свыше 45 тысяч человек

Стала известна посещаемость грядущего матча финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сразятся питерский «Зенит» и московский ЦСКА.

По данным Metaratings, на игре с топовой вывеской ожидается 45 тыс. зрителей. 3 тыс. из них будут поддерживать московских «армейцев».

Напомним, что в первой игре финала Пути РПЛ «Зениту» удалось зацепить ничью в Москве – 1:1. Поэтому в грядущем матче столичный и питерский клубы начнут всё заново.

Наш портал проведёт текстовую трансляцию этого поединка.