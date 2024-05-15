Агент Латышонка: «У Евгения большие перспективы»

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы голкипера «Балтики» Евгения Латышонка, оценил выступление игрока в матче финала Пути регионов Кубка России против «Спартака» (1:0).

«Латышонок — это хороший вратарь, у него большие перспективы. Переход в топ-клуб летом? Может быть всё, что угодно. Говорить ничего не могу», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Таким образом, «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, где сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Эта встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.