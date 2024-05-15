«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» — Пименов

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем кубковом матче «Зенит» - ЦСКА.

«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» в Кубке. Команда ни за что в чемпионате уже не борется. Единственный шанс на трофей — это Кубок России», — приводит слова Пименова издание «Спорт-Экспресс».

Ответный финальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет сегодня, 15 мая. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, первая игра завершилась ничейным результатом – 1:1.