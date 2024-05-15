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Кубок России

«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» — Пименов

15 Мая 2024 • 17:11 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.82 X 3.55 2 4.90
Через 2 ч. 26 мин.

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем кубковом матче «Зенит» - ЦСКА.

«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» в Кубке. Команда ни за что в чемпионате уже не борется. Единственный шанс на трофей — это Кубок России», — приводит слова Пименова издание «Спорт-Экспресс».

Ответный финальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет сегодня, 15 мая. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, первая игра завершилась ничейным результатом – 1:1.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
15 Мая 2024 в 18:05
да пофиг кто выиграет главное Балтика назло Гынычуку вышла в финал, чтобы у него была полная ж-па
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