Вендел: «Многим по душе Европа и Бразилия, но мне хорошо в «Зените»

Хавбек «Зенита» Вендел высказался о возможном переезде в Европу.

«Думаю, многим по душе Европа, точно так же, как и Бразилия. Но могу уверенно сказать, что мне хорошо здесь, в «Зените», и я совершенно спокоен. У меня тут отличные друзья, я близок к клубу и городу, которые мне очень нравятся. И я не думаю о том, чтобы уехать отсюда», — цитирует игрока издание «Чемпионат».

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет восемь ассистов.

К слову, сегодня, 15 мая, «Зенит» примет ЦСКА в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ, начало — в 20:45 по мск.