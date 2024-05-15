Бубнов заявил, что «Спартаку» было тяжело без Соболева и Зиньковского

Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отсутствие Александра Соболева и Антона Зиньковского в матче с «Балтикой».

Напомним, 14 мая «Спартак» проиграл на выезде «Балтике» (0:1) и покинул розыгрыш Кубка России.

Бубнов считает, что столичному клубу было тяжело играть без Соболева.

«В такой игре, где соперник защищался большими силами, нужен был форвард, который может бороться наверху», — цитирует Бубнова Sportbox.

По мнению эксперта, сказалось и отсутствие Зиньковского, который был в заявке, но на поле не вышел.

19 мая «Спартак» примет на своем поле «Рубин» в рамках 29-го тура чемпионата России. Старт поединка запланирован на 14:15 по мск.