Орещук рассказал, в чём минус победы «Балтики» над «Спартаком»

Бывший нападающий ЦСКА Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Балтики» в матче Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Кубок состоит из одной игры, здесь может произойти всё. Нельзя сказать, что «Спартак» отлетел от «Балтики». Латышонок вчера провёл матч жизни, а гол Калининграда получился случайным. Если бы серия состояла из двух игр, то «Спартак» вынес бы «Балтику» дома, если бы продолжил играть так же. Конечно, «Спартак» вчера был сильнее, но в футболе не всегда побеждает тот, кто смотрится лучше по игре.

Конечно, немного жаль, что в финале в «Лужниках» не сыграют два гранда. Представляете, сколько бы людей пришло на матч ЦСКА и «Спартака». Но все равно кайф, что «Балтика» дошла до финала», – сказал Орещук.

В суперфинале Кубка России соперником «Балтики» будет либо «Зенит», либо ЦСКА.