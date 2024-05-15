Канчельскис - о «Спартаке»: «Из года в год только лозунги»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не понимает политики руководства московского «Спартака» и не считает успешной работу Владимира Слишковича в качестве исполняющего обязанности наставника команды.

«Если бы он хорошо работал, они бы в финал Кубка вышли. Мы же не знаем, что хочет руководство. Из года в год только лозунги», - цитирует ветерана Metaratings.

При Слишковиче «Спартак» не проигрывал на протяжении семи матчей - пяти в чемпионате России и двух в Кубке страны. Однако накануне «красно-белые» уступили «Балтике» и выбыли из борьбы за Кубок.

Ранее руководство столичного клуба объявило, что босниец не будет утверждён на посту главного тренера, но останется в новом штабе.