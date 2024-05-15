Масалитин высказался о поражении «Спартака» от «Балтики»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «красно-белых» в матче Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«Вчера «Спартак» выглядел неплохо, создал кучу моментов. Где-то не хватало мастерства в завершающей стадии, один Угальде сколько моментов запорол. Ну и Латышонок матч жизни провёл. Без фарта в футболе делать нечего. Бывает, что и спущенные мячи за ленточку заползают. У «Крыльев» так же осенью все залетало, потом фарт закончился, и команда скатилась в турнирной таблице. Так же у «Спартака». Пришёл новый тренер, был эмоциональный всплеск, а теперь переть перестало. Но по самоотдаче претензий нет», – сказал Масалитин.