Анохин намекнул, где всегда будет проводиться финал Суперкубка России

Суперфинал Кубка России по футболу всегда должен проводиться в столичных «Лужниках». Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин считает это место оптимальным, поскольку летом в Москву стекается огромный поток туристов, которые помогут до отказа заполнить трибуны арены.

«финал Кубка России перестает быть просто футбольным матчем. Можно приехать на выходные в столицу, поселиться в гостинице, сходить в музей, проехаться на канатной дороге на Воробьевых Горах, так еще и матч посетить», - приводит слова Анохина Sport24.ru.

Добавим, что решающий поединок за трофей состоится 2 июня. В нём калининградская «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» - ЦСКА.

Накануне команда Сергея Игнашевича выбила из турнира одного из фаворитов - московский «Спартак».