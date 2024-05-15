Зиньковский — о вылете из Кубка: Мы расстроены и извиняемся перед болельщиками

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка России.

Напомним, 14 мая «Спартак» проиграл в гостях «Балтике» (0:1) в финальном матче Пути регионов. Зиньковский провел весь матч на скамейке запасных.

— Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить, — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Футболист добавил, что от лица всей команды приносит извинения болельщикам за вылет из Кубка.

В текущем сезоне Зиньковский сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и оформил один ассист.