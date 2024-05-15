Селюк: «Игнашевич показал Зареме, кто кони, а кто – клячи»

Известный агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Балтики» в кубковом матче со «Спартаком» (1:0).

«Балтика» отлично смотрится весной. Теперь вот «Спартак» обыграли. Все говорят, что Латышонок провел матч жизни, но главная причина успеха команды – это Игнашевич. Вчерашняя победа это показывает. Зарема же говорит, что в ЦСКА не кони, а клячи. Вот Игнашевич показал, кто кони, а кто – клячи. Мне кажется, руководство ЦСКА немедленно должно подписать Игнашевича на пост главного тренера. Игнашевич для ЦСКА будет как Семак для «Зенита». Поле ЦСКА пропитано потом и кровью Игнашевича. У него есть опыт, это не Олич или Березуцкий. Он полностью адаптирован к российскому чемпионату, был капитаном и лидером ЦСКА. Я бы на месте руководства «армейцев» сейчас же пригласил Сергея в команде», – сказал Селюк.

В финале Кубка России «Балтика» сыграет либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.