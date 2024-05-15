«Спартак» сделал заявление после вылета из Кубка России

14 мая «Спартак» проиграл на выезде «Балтике» (0:1) в финальном матче Кубка России Пути регионов и покинул турнир.

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику», — написала пресс-служба «красно-белых».

В сообщении отмечается, что данный результат еще больше мотивирует «Спартак» на удачное выступление в следующем сезоне.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков.

29 мая «красно-белые» примут дома «Рубин». Игра 29-го тура РПЛ должна будет стартовать в 14:15 по мск.