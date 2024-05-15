Рапопорт: Серия «Зенита» прервётся в матче с ЦСКА

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о неубедительных результатах «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Специалист не согласен, что футболисты «Зенита» не стараются играть.

«Что значит им не интересно? Они профессиональные люди, у них хорошие контракты. Стараются, не получается, просто не идет. Сегодня эта полоса прервется», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Стоит сказать, что подопечные Сергея Семака не могут выиграть на протяжении пяти последних матчей.

15 мая «Зенит» примет у себя дома ЦСКА в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.