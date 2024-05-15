Радченко: «Думаю, «Зенит» обыграет ЦСКА»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от финала Кубка России (Пути РПЛ) между петербургской командой и ЦСКА.

По мнению эксперта, несмотря на неудачные выступления в чемпионате России, в предстоящей игре «Зенит» одержит победу.

«Все переживают за «Зенит». Команда на ровном месте теряет очки, в то время как по игре и голевым моментам имеют преимущество. Думаю, сегодня подопечные Семака одержат победу», — приводит слова Радченко «Спорт-Экспресс».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.