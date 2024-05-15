Жуков назвал тренеров, которые смогли бы поднять «Спартак»

Наставником московского «Спартака» должен стать кто-то из его прославленных ветеранов, активно занимающихся тренерской деятельностью. Об этом заявил почётный глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Я остаюсь при своем мнении - «Спартакау» нужен спартаковский тренер. А их много: Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, далее по списку. Можно выбирать любого специалиста», - цитирует функционера «РИА Новости».

Напомним, пока команду возглавляет Владимир Слишкович с приставкой «и.о.». Руководство клуба намекало на то, что босниец останется в штабе команды, но на должность главного тренера утверждён не будет.