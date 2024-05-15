Балахнин: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от ответного матча финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «Зенит» примет на своём поле ЦСКА.

По мнению Балахнина, «Зенит» является фаворитом предстоящей игры, так как последние неудачи могут придать команде из Санкт-Петербурга дополнительной мотивации.

«На мой взгляд, всё равно является фаворитом «Зенит». Эта ситуация вокруг клуба может встряхнуть команду. Я говорю про заход Миллера в раздевалку и в общем эта ситуация может дать хороший, мотивационный импульс», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 15 мая. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени. Отметим, что первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.