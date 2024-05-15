В сборной России заговорили о приглашении Латышонка в команду

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок является полноправным кандидатом в сборную России. Об этом заявил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Не удивлён его игрой. Безусловно, он будет кандидатом сборной России на предстоящий сбор», - цитирует специалиста Metaratings.

Напомним, накануне Латышонок показал отличную игру в финальном поединке Пути регионов Кубка России против московского «Спартака». Несмотря на обилие голевых моментов у москвичей, вратарю удалось сыграть на ноль. «Балтика» впервые в своей истории вышла в Суперфинал турнира.

15 мая станет известен соперник калининградцев в решающем матче. Им станет либо «Зенит», либо ЦСКА.