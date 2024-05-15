Ташуев: «В игре «Спартака» было много суеты и брака»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался после финального матча Кубка России Пути регионов между «Балтикой» и «Спартаком».

Напомним, «красно-белые» проиграли калининградцам со счетом 0:1 и покинули турнир.

«Спартак» создавал моменты, но вратарь Латышонок спасал. При этом «красно-белые» не были похожи на себя, было много суеты и брака», — приводит слова Ташуева издание «Спорт-Экспресс».

19 мая «Спартак» примет на своем поле «Рубин» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:15 по московскому времени.