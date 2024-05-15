Червиченко: В «Спартаке» не должны быть те футболисты, которые играли с «Балтикой»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении «красно-белых» от «Балтики» в финальном матче Кубка России Пути регионов.

Напомним, встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградцев.

Специалист считает, что после ухода Гильермо Абаскаля в игре «Спартака» ничего не изменилось.

«На матч вышли футболисты, которые вообще в «Спартаке» не должны быть с амбициями клуба. Команда не очень хорошо подготовлена и укомплектована», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Следующий матч «Спартак» проведет 19 мая — соперником станет «Рубин». Начало игры 29-го тура чемпионата России запланировано на 14:15 по мск.