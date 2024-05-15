Футболист «Балтики» Козлов: «Если в суперфинале Кубка будет «Зенит», значит, выиграем у них»

Хавбек калининградской «Балтики» Данила Козлов поделился мыслями о суперфинале Кубка России. В решающем матче турнира команда Сергея Игнашевича сыграет с петербургским «Зенитом» или столичным ЦСКА.

«Соперник по финалу не важен. Будет «Зенит», значит, выиграем у этой команды», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что накануне «Балтика» на своем поле принимала московский «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России. Калининградская команда отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0.

Ответный матч «Зенита» и ЦСКА пройдет 15 мая. В первой игре была ничья со счетом 1:1.