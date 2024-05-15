Ветеран «Спартака» высказался о вылете из Кубка России

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о вылете «красно-белых» из Кубка России. В финале Пути регионов подопечные Владимира Слишковича уступили «Балтике» со счетом 0:1.

«Спартак» во втором тайме играл сильнее, но старт был проигран. «Балтика» вовремя использовала момент. Второй тайм остался явно за «Спартаком», но удача была на стороне «Балтики», - передает слова Гладилина телеканал «Матч ТВ».

В суперфинале Кубка России команда Сергея Игнашевича встретится с петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Ответный матч соперников состоится сегодня, 15 мая.