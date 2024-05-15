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Кубок России

Заварзин: «Будем считать, это несчастный случай для «Спартака»

15 Мая 2024 • 12:33 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказался о вылете «красно-белых» из Кубка России. В финале Пути регионов «красно-белые» минимально проиграли калининградской «Балтики» (0:1).

«Будем считать, это несчастный случай для «Спартака». Владели преимуществом, всю игру впереди провели, моментов было много, но не реализовали, и вратарь «Балтики» здорово сыграл», - передает слова Заварзина телеканал «Матч ТВ».

Соперник «Балтики» определится в противостоянии между «Зенитом» и ЦСКА. Ответный поединок между командами состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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