Шалимов рассказал, как сыграет ЦСКА против «Зенита»

Экс-рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.
«Две игры подряд очень сложно выиграть. Мне кажется, что ЦСКА будет играть от обороны. Если «Зенит» первый забьёт, то его шанс на проход в следующую стадию сильно повысится», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
В первом матче на «ВЭБ Арене» команды расписали мировую со счетом 1:1.
Ответная встреча «Зенита» и ЦСКА состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.
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