Хлусевич: «Плохая реализация – главная причина неудачи»

Даниил Хлусевич, игрок «красно-белых», высказался после поражения «Балтике» в Кубке России.

Напомним, встреча прошла во вторник и завершилась победой коллектива Сергея Игнашевича со счётом 1:0, «Спартак» завершил своё выступление в турнире.

- Мы не забили пять выходов один на один, о чем еще можно говорить? Поэтому и проиграли. Плохая реализация - главная причина неудачи, - сказал Хлусевич в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний Хлусевич провёл за «Спартак» 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Контракт игрока со столичным клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.