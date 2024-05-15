Ташуев — о матче между «Зенитом» и ЦСКА: «Болельщиков ждут футбольные шахматы»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от ответного матча финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.

Напомним, что первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1. Также ЦСКА и «Зенит» встречались между собой в матче чемпионата России, где победу одержали «армейцы» (1:0).

«Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно. Вот и на этот раз болельщиков ждут футбольные шахматы», — цитирует Ташуева «RT на русском».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.