Даниил Денисов высказался после вылета «Спартака» из Кубка России

Полузащитник «красно-белых» Даниил Денисов высказался после поражения от «Балтики» в Кубке России.

14 мая «Спартак» на поле «Балтики» потерпел поражение со счётом 0:1 и упустил возможность сыграть 2 июня в Суперфинале Кубка России.

- Конечно, мы хотим достигать самых высоких вершин и в Кубке, и в чемпионате. На данный момент я расстроен, - цитирует защитника столичной команды «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Денисов провёл 28 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи на партнёров.

«Спартак» в 28 турах набрал 46 очков и идёт на пятой позиции в таблице чемпионата.