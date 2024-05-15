Козлов заявил, что не было установки забить быстрый гол «Спартаку»

Данила Козлов, игрок калининградской команды, заявил, что главный тренер Сергей Игнашевич не давал установку забить быстрый гол в матче со «Спартаком».

Напомним, во вторник «Балтика» на своём поле обыграла «Спартак» в Кубке России, Кевин Андраде отличился на 4-й минуте встречи.

- У нас не было установки забить быстро, но мы хотим реализовывать моменты и сразу же выходить вперед. Безусловно, мы хотели забить ранний гол, - передаёт слова футболиста «Балтики» «Матч ТВ».

«Балтика» 2 июня проведёт решающий матч Кубка России, соперником калининградского коллектива станет либо «Зенит», либо ЦСКА.