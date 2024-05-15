Генич назвал победителя матча «Зенит» - ЦСКА

В ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» встретится с московским ЦСКА. Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Давно «Зенит» не выигрывал Кубок России, поэтому мотивация присутствует, плюс домашний матч, на котором будет много болельщиков. Мой прогноз - первым забьет «Зенит» и в итоге победит», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится на стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 15 мая. Напомним, что первым участником суперфинала стала калининградская «Балтика», которая накануне выбила «Спартак».