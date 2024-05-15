Вендел принял решение о своём будущем в «Зените»

Вендел останется в «Зените» ещё как минимум на один сезон. Об этом сообщил сам полузащитник, попутно объяснив, откуда он собирается черпать мотивацию в период отстранения российских клубов от евркубковых турниров.

«Процент того, что я покину «Зенит», равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тёплое отношение в коллективе», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В сезоне-2023/2024 в активе Вендела 31 матч в составе питерской команды в чемпионате и Кубке России, в которых он четырежды горчил вратарей соперников, а также восемь раз ассистировал партнёрам.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сохраняя шансы на чемпионский титул, а также на выход в Суперфинал Кубка России.