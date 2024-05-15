Радимов: «Я не уверен, что в ответной кубковой игре с ЦСКА «Зенит» выиграет»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от ответного матча финала Кубка России между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

По мнению эксперта, в предстоящей игре «Зениту» будет нелегко, так как из последних двух матчей с «армейцами» «Зенит» не смог выиграть ни одного.

«Я не уверен, что в ответной кубковой игре «Зенит» выиграет. Потому что Кубок – такая история, что будет непросто. Опять же, вскрыть оборону ЦСКА будет сложно. Плюс «армейцы», я уверен, будут с Акинфеевым в воротах», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч меду «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45 по московскому времени.