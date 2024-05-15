Николаев: «Для ЦСКА Кубок — первостепенная задача»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от ответного матча финала Кубка России между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

«Для «армейцев» сейчас Кубок — это первостепенная задача. Поэтому они все силы отдадут на эту игру. Но, в принципе, может быть, «Зениту» будет даже лучше, если они сразу вперёд не побегут, а постараются дождаться раскрытия ЦСКА. Возможно, даже какие-то шансы появятся», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, предсказать победителя предстоящей встречи очень сложно, так как обе команды сейчас находятся не в самой лучшей форме. При этом Николаев подчеркнул, что «Зениту» может помочь более длинная скамейка запасных.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.