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Кубок России

Николаев: «Для ЦСКА Кубок — первостепенная задача»

15 Мая 2024 • 09:40 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.82 X 3.55 2 4.90
Через 10 ч. 7 мин.

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от ответного матча финала Кубка России между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

«Для «армейцев» сейчас Кубок — это первостепенная задача. Поэтому они все силы отдадут на эту игру. Но, в принципе, может быть, «Зениту» будет даже лучше, если они сразу вперёд не побегут, а постараются дождаться раскрытия ЦСКА. Возможно, даже какие-то шансы появятся», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, предсказать победителя предстоящей встречи очень сложно, так как обе команды сейчас находятся не в самой лучшей форме. При этом Николаев подчеркнул, что «Зениту» может помочь более длинная скамейка запасных.  

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

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